Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Marvel oficjalnie rozpoczyna promocję Avengers: Doomsday. Doom zasiądzie na tronie

Pojawił się pierwszy oficjalny materiał promocyjny filmu Avengers: Doomsday - to kadr ze sceny po napisach tegorocznej Fantastycznej Czwórki. Wygląda też na to, że Marvel będzie chciał przedstawić w produkcji Dooma siedzącego na tronie.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom Marvel
Reklama

Choć wszystko wskazuje na to, że zwiastun Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach przed seansami Avatara 3, Marvel najprawdopodobniej już rozpoczął oficjalną kampanię promocyjną przyszłorocznego filmu MCU. Świadczą o tym materiały, które pojawiły się wczoraj na kontach najpierw południowoamerykańskiego, a później brazylijskiego oddziału Disney+. Nie liczcie jednak na niepublikowane do tej pory grafiki czy wideo. 

Oba społecznościowe profile platformy sięgnęły po prostu po kadry z produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jest więc na nich Doom docierający do Franklina Richardsa (podpis pod zdjęciem: "Świat przygotowuje się na nowy event/nowe wydarzenie"), a także logo Pierwszej Rodziny Marvela opatrzone słowami: "Oni już zaczęli przygotowywać się do spotkania... A ty? Jaka jest twoja teoria?". 

Jest też przedstawiająca Dooma grafika, którą podzielił się jeden z internautów - ten sam, który od kilkunastu dni wyjawia nowe informacje na temat szkiców kostiumów postaci z Avengers: Doomsday, jakie miał w niejasnych okolicznościach widzieć wcześniej. Portretowany przez Roberta Downeya Jr. złoczyńca siedzi na tronie; jego strój bardzo przypomina ten, który kilka miesięcy temu pokazano na jednym z materiałów eksponowanych na targach Disneya w Szanghaju. 

Szkic koncepcyjny postaci Dooma w Avengers: Doomsday

arrow-left
Szkic koncepcyjny postaci Dooma w Avengers: Doomsday
Źródło:
arrow-right

Film Avengers: Doomsday ma trafić do kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Instagram/X

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Avengers: Doomsday Sci-Fi

Najnowsze

1 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

2 Cyberpunk 2077
-

Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

3 Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre
-

James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

4 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

5 Szybcy i wściekli 7
-

Szybcy i wściekli 7 - tak wyglądało oryginalne zakończenie. Zmieniono je po śmierci Walkera

6 Spider-Man 4
-
Plotka

Spider-Man 4 ma "szalone" sceny walk 3 postaci. To trio pójdzie na zatracenie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV