Marvel oficjalnie rozpoczyna promocję Avengers: Doomsday. Doom zasiądzie na tronie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Choć wszystko wskazuje na to, że zwiastun Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach przed seansami Avatara 3, Marvel najprawdopodobniej już rozpoczął oficjalną kampanię promocyjną przyszłorocznego filmu MCU. Świadczą o tym materiały, które pojawiły się wczoraj na kontach najpierw południowoamerykańskiego, a później brazylijskiego oddziału Disney+. Nie liczcie jednak na niepublikowane do tej pory grafiki czy wideo.

Oba społecznościowe profile platformy sięgnęły po prostu po kadry z produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki. Jest więc na nich Doom docierający do Franklina Richardsa (podpis pod zdjęciem: "Świat przygotowuje się na nowy event/nowe wydarzenie"), a także logo Pierwszej Rodziny Marvela opatrzone słowami: "Oni już zaczęli przygotowywać się do spotkania... A ty? Jaka jest twoja teoria?".

Jest też przedstawiająca Dooma grafika, którą podzielił się jeden z internautów - ten sam, który od kilkunastu dni wyjawia nowe informacje na temat szkiców kostiumów postaci z Avengers: Doomsday, jakie miał w niejasnych okolicznościach widzieć wcześniej. Portretowany przez Roberta Downeya Jr. złoczyńca siedzi na tronie; jego strój bardzo przypomina ten, który kilka miesięcy temu pokazano na jednym z materiałów eksponowanych na targach Disneya w Szanghaju.

Szkic koncepcyjny postaci Dooma w Avengers: Doomsday Zobacz więcej Reklama

Film Avengers: Doomsday ma trafić do kin 18 grudnia przyszłego roku.