Znamy nazwiska scenarzystów serialu Obecność. Pracowali przy serialach Disneya

Ogłoszono, kto będzie odpowiadał za scenariusz w tworzonym serialu Obecność. Produkcja ma kontynuować historię przedstawianą w filmach.
Tomasz Hudyga
Tagi:  Obecność 
Obecność fot. materiały prasowe
Serial mający być częścią sagi filmowej Obecność tworzony obecnie dla HBO Max zrobił duży krok naprzód. Jak dowiedziało się Variety od swoich źródeł, Nancy Won dołączyła do projektu jako scenarzystka, producentka wykonawcza i showrunnerka. Ponadto do zespołu scenarzystów dołączyli także Peter Cameron i Cameron Squires.

Kto będzie odpowiadał za scenariusz Obecności?

Najnowsze projekty telewizyjne Nancy Won to m.in. Sunny dla Apple TV+, Małe Wielkie Historie dla Hulu oraz marvelowy serial Jessica Jones dla Netflixa. Jest również znana ze swojej pracy przy serialach Jericho i Supernatural.

Peter Cameron i Cameron Squires w ostatnich latach pracowali przy wielu projektach Marvela. Cameron pisał scenariusze m.in. do specjalu  Wilkołak Nocą oraz seriali Agatha All Along, Moon Knight i WandaVision. Squires także pracował nad dwoma ostatnimi produkcjami, a dodatkowo pracował przy serialach takich jak Akolita oraz drugim sezonie spin-offu The Boys – Gen V

Po raz pierwszy o serialu Obecność informowano w 2023 roku. Szczegóły fabuły są owiane tajemnicą, poza faktem, że ma on kontynuować historię rozpoczętą w filmach. Peter Safran pozostaje producentem wykonawczym, a produkcją zajmuje się Atomic Monster Jamesa Wana. Za projekt odpowiada Warner Bros. Television.

Źródło: variety.com

