Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

To może być największy hit w serii Predator. Padł rekordowy wynik

Wiemy ile zarobił Predator​: Strefa Zagrożenia w pierwszy weekend. Jest jeszcze lepiej niż się spodziewano. W dodatku produkcja zdobyła najlepszy CinemaScore​ w historii franczyzy.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  predator 
Predator: Badlands
Predator: Strefa zagrożenia materiały prasowe
Reklama

Predator: Strefa zagrożenia zarobiło na otwarcie ponad 39 milionów dolarów. To rekordowy wynik w 38-letniej historii serii. Produkcja wyprzedziła Obcy kontra Predator z 2004 roku, które zebrało 38,2 milionów dolarów w pierwszy weekend.

Wygląda na to, że kontrowersyjna początkowo zmiana z kategorii wiekowej R na PG-13 nie zaszkodziła produkcji. Choć też niekoniecznie pomogła, bo największym zainteresowaniem produkcja wciąż cieszy się wśród dorosłych mężczyzn, a następnie dorosłych kobiet. Tylko 5% widzów było w grupie pomiędzy 13 a 17 rokiem życia.

Warto dodać, że jak na razie widowisko zalicza znikomy spadek oglądalności. W sobotę wynosił zaledwie 10 procent w porównaniu z piątkiem i pokazami przedpremierowymi. To oznacza, że nowy Predator jak na razie ma bardzo silną pozycję. Gdy minęła pierwsza fala najbardziej lojalnych widzów, zainteresowanie się utrzymało. Czas pokaże, czy ta tendencja utrzyma się w kolejnych tygodniach. 

To nie koniec sukcesów. Predator: Strefa zagrożenia zalicza rekord za rekordem. Film ma ocenę A- w CinemaScore. To najlepszy wynik w historii franczyzy. Za nim są oryginalna część z 1987 roku i kontynuacja z 1990 roku, które uzyskały ocenę B+. 

To także drugie najlepsze otwarcie w karierze Elle Fanning po Czarownicy z 2014 roku. Aktorka gra główną rolę w Predator: Badlands. I wygląda na to, że może to być ważny tytuł w jej aktorskim portfolio. Szczególnie, że na razie jej występ jest bardzo chwalony.

Predator - ranking filmów wg Rotten Tomatoes

8. Obcy kontra Predator 2 - 12%

arrow-left
8. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  predator 
Predator: Badlands
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

Oceń

2025
Predator: Strefa zagrożenia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi

Najnowsze

1 Knull 1
-

Mocarz Marvela pokonany, jednak zemsta będzie słodka. Zapowiedź komiksu

2 Keeper
-

"Czysty terror" reklamuje reżyser Obcego. Zwiastun horroru Bezpieczne miejsce

3 8. Hawkeye - 92% pozytywnych ocen
-

Jeremy Renner odpowiada na oskarżenia reżyserki. Gwiazda MCU zaprzecza wszystkiemu

4 Stranger Things - sezon 5.
-

Bracia Duffer o kinowej premierze Stranger Things. Jak do tego doszło?

5 Truman Show (1998)
-

Remake kultowego dystopijnego filmu z 1998 roku? Ta aktorka tego chce

6 12. Doktor Doom (Marvel)
-
Plotka

Avengers: Doomsday - przeciek zdradza, co ukształtuje głównego przeciwnika

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e05

One-Punch Man

s51e05

Saturday Night Live

s38e06

48 Hours Mystery

s2025e27

Miejsce zbrodni

s2025e44

Running Man

s09e11

Selviytyjät Suomi

s01e02

s01e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eric Dane
Eric Dane

ur. 1972, kończy 53 lat

Analeigh Tipton
Analeigh Tipton

ur. 1988, kończy 37 lat

Lou Ferrigno
Lou Ferrigno

ur. 1951, kończy 74 lat

Vanessa Lachey
Vanessa Lachey

ur. 1980, kończy 45 lat

Robert David Hall
Robert David Hall

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV