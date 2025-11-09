Przeczytaj w weekend
"Czysty terror" reklamuje reżyser Obcego. Zwiastun horroru Bezpieczne miejsce

Pojawił się finałowy zwiastun horroru Bezpieczne miejsce​ od Osgooda Perkins​ona, twórcy Kodu Zła. Tym razem zaserwuje widzom coś naprawdę niepokojącego.
Paulina Guz
horror 
kino grozy bezpieczne miejsce Osgood Perkins
Keeper fot. Neon // Oddfellows Entertainment // Range Media Partners
Bezpieczne miejsce to czysty terror" – takie słowa znajdują się na początku zwiastuna. Ich autorem jest Fede Álvarez, który dał nam hit Obcy: Romulus. „Przerażający spadek w obłęd" – reklamuje za to James Wan, reżyser takich filmów grozy jak Obecność i Piła. „Jest czarnoksiężnikiem horroru" – czytamy w końcu słowa Hideo Kojimy, znanego z serii Death Stranding. A to tylko kilka z wielu znanych nazwisk, które zachwycają się produkcją. 

Bezpieczne miejsce - finałowy zwiastun

NEON właśnie opublikowało finałowy zwiastun horroru Bezpieczne miejsce. Roi się w nim od cytatów znanych reżyserów i dziennikarzy, którzy zapowiadają prawdziwą ucztę dla fanów kina grozy. Czy tak w rzeczywistości będzie, przekonamy się dopiero 26 grudnia 2025 roku, gdy film zadebiutuje w polskich kinach. Na razie jednak możecie zobaczyć zapowiedź chwalonego widowiska:

Reżyserem Keeper jest Osgood Perkins. Jeśli lubicie kino grozy, prawdopodobnie kojarzycie to nazwisko. Twórca ma na koncie takie horrory jak Kod zła, Małpa czy Małgosia i Jaś. Jego nowa produkcja opowiada o parze, która w swoją rocznicę postanawia wybrać się na romantyczny weekend do odosobnionej chatki. Okazuje się to jednak bardzo złym pomysłem, ponieważ w jej ścianach czai się wielkie zło. W dodatku chłopak głównej bohaterki może grać w tym wszystkim kluczową rolę.

Najlepsze horrory XXI wieku

50. Mów do mnie! (2022)

50. Mów do mnie! (2022)
fot. materiały prasowe
Źródło: YouTube

Paulina Guz
Tagi:  horror 
kino grozy bezpieczne miejsce Osgood Perkins
Powiązane filmy

7,6

2025
Keeper Horror
Powiązane osoby

