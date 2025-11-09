Przeczytaj w weekend
Mocarz Marvela pokonany, jednak zemsta będzie słodka. Zapowiedź komiksu

Pojawiła się zapowiedź pierwszego numeru serii Knull, w którym zobaczymy starcie między legendarnym Królem w Czerni a potężną boginią Helą.
Paulina Guz
Paulina Guz
marvel 
Knull komiksy
Knull 1 Fot. Marvel
Knull zaginął po wydarzeniach z serii King in Black. Dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, co się z nim dokładnie stało po przegranej walce. Były król symbiontów stał więźniem Heli. Bogini Śmierci ukradła jego moc i zamknęła go w klatce. Jeśli jednak trochę znacie tego złoczyńcę, to wiecie, że nie jest typową ofiarą. I jak widzimy w zapowiedzi komiksu Knull #1, możemy spodziewać się, że planuje słodką zemstę na swojej oprawczyni...

W zapowiedzi pierwszego numeru serii Knull widzimy Króla w Czerni. Znajduje się w klatce, powieszonej w sali tronowej Heli. Bogini Śmierć z okrutną satysfakcją atakuje mocarza Marvela, który w tej chwili wydaje się niczym więcej, jak bezbronnym więźniem. To jednak tylko pozory. Na ostatnim panelu bowiem widzimy strażnika, który zdaje sobie sprawę, że cela złoczyńcy jest pusta. Możemy spodziewać się więc, że planuje słodką zemstę na Heli. Czas pokaże, jak długie będą jej rządy na tronie Knulla. 

Knull #1 - zapowiedź komiksu Marvela

Zobaczcie zapowiedź pierwszego numeru Knull poniżej. Oprócz paneli pokazano też dwa nowe warianty okładek autorstwa Ibana Coello i Kyle'a Hotza. 

KNULL #1 - panel

KNULL #1 - panel
Fot. Marvel
Paulina Guz
Paulina Guz
marvel 
Knull komiksy
