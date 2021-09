Obi-Wan Kenobi - Sung Kang będzie dzierżył miecz świetlny? Aktor komentuje

fot. materiały prasowe

Obi-Wan Kenobi będzie jednym z planowanych seriali aktorskich od Lucasfilm i Disney+. Ponownie w tytułowej roli zobaczymy Ewana McGregora, a towarzyszyć będą mu naprawdę znani aktorzy i aktorki. Jedną z takich osób jest niezwykle popularny Han z serii Szybcy i wściekli, czyli Sung Kang. W serialu występuje w nieznanej na razie roli, ale w licznych wywiadach opowiadał o swojej miłości do franczyzy. Kang wspominał, że od pierwszej chwili na planie, czuł się jak małe dziecko patrzące na wszystkie te zabawki dookoła. Dorastał oglądając Gwiezdne Wojny i jego marzeniem było wzięcie udziału w jakimś projekcie związanym z marką.

Sung Kang w rozmowie z portalem ScreenRant ponownie przywołał swoje wspomnienia o przebieraniu się za bohaterów ze świata Star Wars w Halloween. Zdradził jednak dość istotny szczegół, którego wcześniej nie wspominał, a dotyczy posiadanego przez jego postać miecza świetlnego.

Ciągle szczypałem się pytając: Jak tu trafiłem? Do tego moja postać ma miecz świetlny i tym razem nie jest to zabawka, tylko prawdziwa rzecz. To naprawdę fajne.

Nie ujawniono w kogo wcieli się aktor, ale wcześniej pojawiały się plotki, że być może będzie to jeden z inkwizytorów Vadera polujących na niedobitki Jedi. Mogłaby to być postać znana z serialu Star Wars Rebelianci, którego historia rozgrywa się około 10 lat po Obi-Wan Kenobi. Jest to inkwizytor znany jako Piąty Brat. Informacja o posiadaniu miecza świetlnego zbliża nas do potwierdzenia tych doniesień.

Obi-Wan Kenobi - data premiery nie jest znana. Serial zadebiutuje na Disney+.