Obi-Wan Kenobi - kogo gra Sung Kang w serialu? Zaskakujące spoilerowe informacje

Obi-Wan Kenobi jest otoczony tajemnicą. Było trochę plotek z różnych źródeł o fabule, ale dzięki portalowi Cinelinx, a ściślej jego naczelnemu Jordanowi Maisonowi, mamy potwierdzenie niektórych informacji i więcej dodatkowych szczegółów. Dziennikarz bazuje na kilku niezależnych źródłach.

Według jego informacji w serialu Obi-Wan Kenobi ważną rolę odegra młoda Leia Organa. Ma ją zagrać Vivien Lyra Blair, którą mogliśmy oglądać w Nie otwieraj oczu i Będziemy bohaterami. Dziennikarz twierdzi, że wydarzenia z nią związane są motywacją dla Obi-Wana do wyruszenia na nową przygodę.

Dowiedział się również, kogo gra Sung Kang, czyli Han z serii Szybcy i wściekli. Wciela się on w jednego z inkwizytorów Vadera polujących na niedobitki Jedi. Do tego jest to postać znana z serialu Star Wars Rebelianci, którego historia rozgrywa się około 10 lat po Obi-Wan Kenobi. Jest to inkwizytor znany jako Piąty Brat. Maison twierdzi też, że nie to jedyna postać z Rebeliantów, które pojawi się na ekranie, ale nie wyjawił szczegółów. Dodaje, że na ekranie zobaczymy co najmniej kilku inkwizytorów.

Potwierdza jedną z plotek o tym, że będą obszerne retrospekcje z czasów Wojen Klonów, gdy Obi-Wan i Anakin Skywalker walczyli na froncie. Twórcy chcą tutaj wykorzystać wiele elementów z serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, który z powodzeniem opowiadał o tej przygodzie. Oznacza to, że Hayden Christensen nie gra tylko Vadera, ale też Anakina. Wygląda na to, że Obi-Wan Kenobi będzie zaskakującym pomostem pomiędzy obydwoma trylogiami i w odróżnieniu od sequeli, nie będzie odcinać się od prequeli.

Prace na planie serialu wciąż trwają. Obi-Wan Kenobi to jak na razie tytuł roboczy i nie wiadomo, czy pozostanie on do premiery, którą być może odbędzie się wiosną 2022 roku.