Obi-Wan Kenobi - kiedy premiera serialu Star Wars? Oficjalny plakat zapowiada datę!

fot. Disney

Disney+ i Lucasfilm rozpoczynają promocję serialu Obi-Wan Kenobi. Oficjalnie potwierdzono, że tak będzie brzmieć jego tytuł, bo wciąż przez te miesiące nie było to w 100% pewne. Opublikowano oficjalny plakat, który zdradza, kiedy premiera serialu Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi - data premiery

Plakat ujawnia, że premiera nastąpi 25 maja 2022 roku na Disney+. Jest to nieprzypadkowa data, bo 25 maja to dzień, w którym świat poznał Gwiezdne Wojny. To wówczas Nowa nadzieja weszła do amerykańskich w 1977 roku. Oznacza to, że obejrzymy pierwszy odcinek na 45-lecie Gwiezdnych Wojen!

Obi-Wan Kenobi - szkice i plakat

Dziennikarze The Direct wycięli też Obi-Wana z plakatu i powiększyli, jednocześnie obrabiając grafikę. Dzięki temu możemy lepiej przyjrzeć się, jak wygląda po latach.

Obi-Wan Kenobi

Informację zdradził sam prezes Disneya, Bob Chapek podczas rozmowy z inwestorami w środę 9 lutego 2022 roku.

Obi-Wan Kenobi - obsada

Ewan McGregor powraca jako Obi-Wan, a Hayden Christensen zagra Dartha Vadera. W obsadzie są także Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell oraz Benny Safdie.

Za sterami stoi Deborah Chow, uznana reżyserka najlepszych odcinków The Mandalorian. Autorem scenariusza jest Joby Harold.

Szczegóły fabuły nie są znane. Spekuluje się, że pierwszy zwiastun lub spot zadebiutuje podczas Super Bowl 2022, który odbędzie się w nocy z 13 na 14 lutego 2022 roku.

