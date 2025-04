W Avengers: Doomsday pojawi się nowa grupa superbohaterów z alternatywnych światów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według nowej, nieoficjalnej informacji, w Avengers: Doomsday ma pojawić się grupa zwana Exiles, znana z komiksów Marvela. Jest ona związana z multiwersum, czyli alternatywnymi światami równoległymi. W świecie obrazkowych historii najczęściej wiązana była z przygodami X-Menów. W jej skład wchodzą postacie z różnych rzeczywistości, które zostały z nich wyjęte, aby wspólnie mogły rozwiązywać problemy w alternatywnych światach i innych liniach czasowych.

Nowe postacie w Avengers: Secret Wars

Może to kojarzyć się z ruchem oporu z Deadpool & Wolverine, ale jednak przyczyny ich pojawienia się tam i ich cel były zupełnie inne, więc nie ma tu żadnego związku. Exiles mieli w komiksach większą rolę do odegrania i najpewniej w Avengers: Doomsday również tak będzie.

Avengers: Doomsday – skład Exiles

Ciekawe w tej grupie jest to, że w komiksach nie było jednego klucza doboru jej członków. Były tam między innymi takie postacie jak Spider-Man, Czarna Pantera, Ms. Marvel, Daredevil, Scarlet Witch, Storm, Morph czy Sabretooth. Wydawać by się mogło, że to całkowicie losowe osoby z kompletnie różnych światów. Nie ma na razie informacji, jaki skład będzie w filmie, ale biorąc pod uwagę problemy multiwersum w MCU i niszczenie światów w wyniku kolizji, najpewniej stąd będą pochodzić ekranowi Exiles.

Przypomnijmy, że według najnowszych informacji insiderów, Avengers: Doomsday nadal nie ma pełnego scenariusza. Podobno przyczyną jest brak podpisanych kontraktów ze wszystkimi aktorami, którzy mają się pojawić, ponieważ to wciąż jest finalizowane. Inni twierdzą, że twórcy nie są w pełni zadowoleni z tego, co mają.

Avengers: Doomsday - postacie, które nie zostały ogłoszono

Bracia Russo oficjalnie rozpoczęli prace na planie 28 kwietnia 2025 roku. Premiera zaplanowana jest na 1 maja 2026 roku.