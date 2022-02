Obi-Wan Kenobi - kogo gra Rupert Friend? To znana postać z czerwonym mieczem świetlnym

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Bespin Bulletin to dobrze poinformowani fani, których doniesienia często się sprawdzają. Ich nowe informacje dotyczą serialu Obi-Wan Kenobi i - jeśli ktoś nie chce nic wiedzieć - można uznać je za spoilerowe.

Informatorzy Bespin Bulletin twierdzą, że Rupert Friend, znany najbardziej z Homeland wciela się w Wielkiego Inkwizytora, którego poznaliśmy w serialu animowanym Star Wars Rebelianci. Wówczas jego głosem był Jason Isaacs. Przewodzi on Inkwizytorom i odpowiada przed Darthem Vaderem. Oczywiście ta grupa pod rozkazami Vadera i Imperatora zajmuje się polowaniem na niedobitków Jedi po czystce w świątyni na Coruscant. Ich spotkanie z Obi-Wanem ma więc fabularny sens.

Wielki Inkwizytor

Jak Bespin Bulletin wskazuje z wcześniejszych nieoficjalnych wieści wiemy, że Sung Kang gra Inkwizytora zwanego Piątym Bratem, który również był w Rebeliantach. Kolejną postać gra Moses Ingram, ale nie wiemy, czy to znana z kanonu Inkwizytorka, czy nowy czarny charakter. Ich informator twierdzi, że z tej trójki najważniejszą dla fabuły jest postać grana przez Ingram.

Według plotek Obi-Wan Kenobi ma premierę w maju 2022 roku, co byłoby sensowne z uwagi na to, że wówczas jest Dzień Star Wars, więc 4 maja wydaje się bardzo prawdopodobny. Być może w lutym będzie to oficjalnie ogłoszone.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.