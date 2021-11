Obi-Wan Kenobi - rusza promocja. Szkice zapowiadają walkę z Vaderem!

fot. Disney+

Wideo zza kulis serialu Obi-Wan Kenobi rozgrzewa atmosferę. Widzimy tam różne szkice koncepcyjne pokazujące mroczną rzeczywistość w czasach Imperium, zanim jeszcze Rebelia zaczęła działać. Widzimy różne miejsca, w których Obi-Wan Kenobi się znajdzie. Nie brak też czarnych charakterów oraz zapowiedzi epickiego rewanżu stulecia, czyli walki na miecze świetlne pomiędzy Obi-Wanem i Darthem Vaderem.

W wideo wykorzystano ujęcia z końcówki Zemsty Sithów, w których Obi-Wan zanosił małego Luke'a do Larsów na Tatooine. Deborah Chow, reżyserka serialu potwierdziła też, że nowa rzeczywistość jest niebezpieczna dla Obi-Wana, bo po galaktyce panoszą się łowcy Jedi. Jest to oczywiście nawiązanie do Inkwizytorów Sithów, którzy mają odegrać rolę w serialu, a którzy w kanonie w tym okresie na rozkaz Vadera polowali na niedobitków Jedi.

Obi-Wan Kenobi - wideo

Obi-Wan Kenobi - szkice

Obi-Wan Kenobi

12 listopada jest dzień Disney+ i według spekulacji może wówczas pojawić się pierwszy zwiastun serialu Obi-Wan Kenobi. Start o 15:00 czasu polskiego! Według dziennikarzy wideo zza kulis pochodzi z 2020 roku. Wówczas je pokazano inwestorom Disneya.

Obi-Wan Kenobi - premiera najprawdopodobniej wiosną 2022 roku.