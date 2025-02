materiały prasowe

Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia zdjęć przy nowym filmie Christophera Nolana, który na tapet weźmie legendarną powieść Homera. W marcu zdjęcia mają być kręcone w Grecji. Tamtejsze Ministerstwo Kultury wydało zgodę na pracę ekipy w wielu historycznych lokacjach przy zachowaniu wyjątkowych środków ostrożności. Idzie tu o takie miejsca jak plaża Almyros na Korfu, ulokowany na terenie Peloponezu zamek w Methoni, cytadela na wzgórzu Akrokorynt czy jaskinia Nestora i położona nieopodal plaża Voidokilia.

Odyseja będzie jedną z najdroższych produkcji w filmografii Nolana. Gwiazdorska obsada stale się powiększa, a medialne doniesienia wskazują, że reżyser w swoim stylu postara się użyć jak najwięcej efektów praktycznych do pokazania tej historii w wiarygodny sposób.

Nowe zdjęcie z planu Odysei sugeruje, że zobaczymy wojnę trojańską

Tymczasem prace trwają również w Maroku. W sieci opublikowano nowe zdjęcie z planu z miasta Aït Ben Haddou, które w filmie ma reprezentować legendarną Troję. To, co od razu rzuca się w oczy, to zakryty koń trojański, czyli niezbędny element tej opowieści. Wszystko wskazuje na to, że wielki budżet, którym dysponuje Christopher Nolan nie pójdzie na marne, a w filmie zobaczymy fragmenty widowiskowej wojny trojańskiej.

fot. Christopher Nolan Art & Updates

Odyseja - w tych lokacjach ma powstawać film Christophera Nolana

O czym opowie Odyseja Christophera Nolana?

Epicka, mityczna produkcja Nolana, nakręcona nowymi kamerami IMAX, jest oparta na starożytnej greckiej epopei Homera, która opowiada o Odyseuszu, królu Itaki, i jego niebezpiecznej podróży powrotnej po wojnie trojańskiej. Klasyczne dzieło pokazuje heroizm, lojalność, przebiegłość i walkę z boską wolą. Opowieść zawiera ikoniczne momenty, takie jak pojedynek Odyseusza z cyklopem Polifemem.

W obsadzie główne role grają Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie oraz Charlize Theron. Obok nich znajdą się także Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin i Samantha Morton.

Premiera Odysei zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku.

