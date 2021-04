Obywatel Kane nie ma już 100% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes. Wszystko przez archiwalną recenzję

fot. materiały prasowe

Obywatel Kane to arcydzieło kino klasycznego, które przez wielu uważane jest za najlepszy film w historii. Do tej pory czarno-biała produkcja Orsona Wellesa przez wiele, wiele lat miała 100% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes. To zmieniło się jednak ostatnio za sprawą jednej negatywnej archiwalnej recenzji.

Ocena dzieła spadła do 99% pozytywnych opinii przez recenzję dodaną ostatnio jako część archiwalnego projektu serwisu, który zajmuje się przypominaniem starych recenzji klasycznych filmów. Niepochlebna względem Obywatela Kane'a recenzja oryginalnie ukazała się w Chicago Tribune w 1941 roku a w od marca 2021 jej skan z gazety możemy znaleźć na łamach Rotten Tomatoes.

Niektórzy krytycy uważają, iż Obywatel Kane jest najlepszym filmem, jaki kiedykolwiek powstał. Nie zgadzam się z tym. Jest ciekawy, jest inny, lecz jest dziwaczny. Jego ekscentryczność pozbawia go wartości rozrywkowych - czytamy w recenzji z 1941 roku.

Przypomnijmy, że na platformie Netflix dostępny jest film Mank opowiadający o Hermanie J. Mankiewiczu, scenarzyście kultowego filmu Orsona Wellesa.

1 maja 2021 od premiery Obywatela Kane'a minie 80 lat.