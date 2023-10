Powstanie film o tragedii Titana Oceangate. Jakie intencje mają twórcy?

fot. youtube: Fragment materiału Entertainment Tonight / Wikipedia: Francis Godolphin Osbourne Stuart

Katastrofa Titana była najgłośniejszą sprawą w czerwcu 2023. Światem wstrząsnął tragiczny los podróżników, którzy chcąc zobaczyć wrak Titanica, zginęli w wyniku implozji łodzi podwodnej. Za kontrowersyjny pomysł oceanicznej ekspedycji odpowiadała firma Oceangate. Jej dyrektor generalny, Stockton Rush, był jednym z pasażerów. Historia doczekała się serialu dokumentalnego, a teraz ma także zostać zekranizowana. Za film fabularny będzie odpowiadać MindRiot Entertainment.

Oceangate - powstanie film o kontrowersyjnej katastrofie Titana

Projekt został nazwany tytułem serialu dokumentalnego - Salvaged (tłumacząc na polski: Ocalenie). Scenariusz filmu będzie napisany przez Justina MacGregora oraz Jonathana Keaseya. Najpewniej fabuła obejmie wydarzenia przed, w trakcie i po pięciodniowej tragedii, w której pięć osób straciło życie.

Oto, co miał do powiedzenia Keasey na temat projektu fabularnego:

- Tragedia Titana to kolejny przykład źle poinformowanego systemu - w tym przypadku naszego nieprzerwanego, całodobowego cyklu medialnego, który skazuje i rujnuje życie tak wielu ludzi. Nasz film nie tylko odda hołd wszystkim zaangażowanych w tą podwodną tragedię i ich rodzinom, ale także będzie okazją do poruszenia problematyki związanej z naturą dzisiejszych mediów. Prawda jest wszystkim, co ma znaczenie. Świat ma prawo poznać prawdę, a nie lubieżną przynętę wepchniętą przez tych, którzy szukają pięciu minut sławy. Życie nie jest czarno-białe. Jest skomplikowane. Zawsze są niuanse.

Film jest częścią nadchodzącej serii dokumentalnej MindRiot. W jej skład wchodzi także projekt o powstaniu sceny hip-hopowej w Seattle.