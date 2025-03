Sonic 3: Szybki jak błyskawica - premiera online. Gdzie obejrzeć film na VOD?

foto. materiały prasowe

Swoją premierę online ma dziś Sonic 3: Szybki jak błyskawica, świetna produkcja familijna z podwójną rolą Jima Carrey'ego. Film został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez młodszych jak i starszych widzów podbijając tym samym światowy box office. Polskich kinach ta pozycja była dostępna jedynie z dubbingiem więc przy okazji premiery online widzowie mogą po raz pierwszy obejrzeć go. w amerykańskiej wersji językowej. Tym samym usłyszą jak Shadowa przemawia głosem Keanu Reevesa.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica online - gdzie obejrzeć?

Film jest obecnie dostępny w opcji do wykupienia w ofertach następujących platform:

Rakuten - cena zakupu: 54,99 zł (jakość HD bądź 4K UHD)

Amazon Prime Video - cena zakupu: 54,99 zł (jakość SD) lub 54,99 zł (jakość HD bądź UHD)

Apple TV - cena zakupu: 54,99 zł

Sonic 3: Szybki jak błyskawica - o czym jest film?

Sonic, Knuckles i Tails ponownie łączą siły przeciwko potężnemu nowemu przeciwnikowi, Shadowowi. Shadow to tajemniczy złoczyńca z mocami niepodobnymi do niczego, z czym mieli do czynienia wcześniej. Drużyna Sonica musi szukać nieprawdopodobnego sojuszu w nadziei na powstrzymanie złoczyńcy i ochronę planety.