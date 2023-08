octopsufilmfestival.com

Octopus Film Festival 2023 - program na 11 sierpnia zaoferuje bogatą ofertę niezwykłych atrakcji. Odbędzie się między innymi spotkanie z Barbarą Bouchet, która w tym roku otrzymała Atramentową Mackę oraz odbędzie się wykład zatytułowany Jak założyć telewizję we własnym mieszkaniu? – spotkanie z twórcami legendarnej w Gdańsku stacji Sky Orunia. Dojdzie też do niezapomnianego wydarzenia, jakim będzie czytanie dialogów na żywo do filmu Terrifier przez Tadeusza Drozdę.

Filmowo będą pokazy kolejnych nietypowych klasyków, jak choćby dwie części Terminatora, ale też z Konkursu Głównego warto będzie wybrać się na Medusa Deluxe.

Co jeszcze ciekawego na festiwalu w dniu 11 sierpnia?

15:30 - Spotkanie z Barbarą Bouchet - Drizzly Grizzly

16:15 - Vesper (reż. Kristina Buozyte, Bruno Samper) - Multikino, sala nr 10

17:00 - Jak założyć telewizję we własnym mieszkaniu? – spotkanie z twórcami legendarnej stacji Sky Orunia - Drizzly Grizzly

19:00 - Terrifier - na żywo czyta Tadeusz drozda - Multikino, sala nr 2

20:15 - Medusa Deluxe (reż. Thomas Hardiman) - Multikino, sala nr 9