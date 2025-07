DCU: David Corenswet dostał błogosławieństwo tych dwóch aktorów, którzy grali Człowieka ze stali

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

David Corenswet został obsadzony jako nowy Superman w DCU. Jego wersja Człowieka ze stali wleci na ekran już 11 lipca 2025 roku. Przed nim było jednak wielu innych odtwórców słynnego superbohatera: Kirk Alyn, George Reeves, Christopher Reeve, Dean Cain, Tom Welling, Brandon Routh, Henry Cavill i Tyler Hoechlin. Okazuje się, że z dwoma z nich udało mu się porozmawiać.

David Corenswet dostał błogosławieństwo tych dwóch aktorów

Miałem przyjemność wymienić się listami z dwoma poprzednimi Supermanami, Henrym Cavillem i Tylerem Hoechlinem. Co ciekawe, oboje swoimi słowami powiedzieli mi, że nie będą próbować dawać mi żadnych rad. Myślę, że to bardzo w stylu Supermana z ich strony. To nie ktoś, kto daje rady innym albo mówi im, jak mają żyć – zamiast tego zaoferowali mi swoje wsparcie i zachęcili bym czerpał z tego jak najwięcej przyjemności. Naprawdę bardzo mi pomogli i mieliśmy wspaniałą wymianę zdań. Nie mogę się doczekać, by pewnego dnia poznać ich osobiście.

Filmik z wypowiedzią:

ROZWIŃ ▼

Henry Cavill grał Człowieka ze stali w DCEU, a Tyler Hoechlin w serialu Superman i Lois. Chronologicznie to dwaj ostatni odtwórcy tej roli przed Davidem Corenswetem. Wygląda na to, że ich wsparcie wiele znaczy dla aktora. Nic dziwnego, skoro to jego pierwszy tak duży projekt.

DCU - wszystkie nadchodzące filmy

Dajcie znać, czy czekacie na premierę Supermana. Za to poniżej możecie zobaczyć wszystkie nadchodzące filmu z DCU: