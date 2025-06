Netflix i 21 Laps zaadaptują opowiadanie mistrza grozy. Nie, nie chodzi o Stephena Kinga

Źródło: Grady Hendrix/Zysk i S-ka

Netflix i 21 Laps wreszcie sfinalizowali umowę na stworzenie adaptacji opowiadania The Blanks. Jego autorem jest popularny pisarz Grady Hendrix, autor horrorów i thrillerów, na czele z takimi tytułami jak Horrorstör, Jak sprzedać nawiedzony dom, Poradnik zabójców wampirów Klubu Książki z Południa czy Moja przyjaciółka opętana. Do chwili obecnej jego książki sprzedały się na całym świecie w ponad 2,4 miliona egzemplarzy.

Co wiemy o adaptacji opowiadania The Blanks? Producentami są Shawn Levy i Dan Levine z 21 Laps (które niedawno współprodukowało kinowy hit Deadpool & Wolverine) w ramach swojej wieloletniej współpracy z Netflixem oraz Adam Goldworm z Aperture Entertainment. Grady Hendrix jest producentem wykonawczym. Na razie nie wiadomo, kto napisze scenariusz, ani kto wyreżyseruje projekt.

The Blanks - fabuła

W opowiadaniu The Blanks rodzina wraca do domu wakacyjnego na Jeckle, jak to robią każdego lata. Jak zwykle trzymają się niewypowiedzianych zasad wyspy, ignorując jej nadprzyrodzonych mieszkańców. Wszystko zmienia się, gdy syn głównej bohaterki nie jest w stanie odwrócić wzroku. W ten sposób iluzja normalności rozpada i uruchamia ciąg wydarzeń, które zmienią wszystko.

To nie pierwsza historia Grady'ego Hendrixa, która została przeniesiona na ekran – adaptacja książki Poradnik zabójców wampirów Klubu Książki z Południa jest tworzona w HBO, Final Girls. Ostatnie ocalałe jest w trakcie realizacji w Legendary z reżyserem Jamesem Ashcroftem na czele, powstaje ekranizacja Horrorstör w New Republic, a Moja przyjaciółka opętana została zaadaptowana jako film dla Amazona.

