Reklama

Octopus Film Festival 2024 - program na 10 sierpnia dalej obfituje w ciekawe pozycje. Dzień zaczynamy od prawdziwego klasyka gatunku jakim jest niewątpliwie E.T. Stevena Spielberga. Podczas sensu dialogi na żywo będzie czytać Jacek Labijak. Oczywiście najważniejszym seansem dzisiejszego dnia jest odbywający się w kompletnej tajemnicy Ukryty seans. Nikt nie wie co to będzie, ani gdzie projekcja się odbędzie. Uczestnicy zostaną tam dostarczeni specjalnymi autobusami. Ale to nie jedyna atrakcja. Festiwalowicze będą mogli dziś spotkać się z reżyserem Lamberto Bavą i obejrzeć jego najlepsze dzieło jakim są Demony. A jeśli wolicie amerykańskie kino grozy to reżyser Charlese Band osobiście zaprezentuje swojego Władcę Lalek. Jeśli wczoraj nie mieliście okazji zobaczyć Kuchennych rewolucji z Peterem Sarsgaardem i Billy'm Magnussenem w rolach głównych, to dziś możecie to nadrobić. Warto.

Co jeszcze ciekawego na festiwalu w dniu 10 sierpnia?

13:30 - Pożeracz dusz (reż. Alexandre Bustillo, Julien Maury) - Spektrum

16:30 - Exhuma (reż. Jang Jae-hyun) - Multikino, sala 10

13:00 - Szklana pułapka (reż. John McTiernan) - Bunkier pod W4

23:59 - Ostatnia wypożyczalnia (reż. Cody Kennedy, Tim Rutherford) - Spektrum

naEKRANIE.pl jest tradycyjnie patronem medialnym Octopus Film Festival 2024.