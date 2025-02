Kim jest Mara Jade? Kultowa postać Gwiezdnych Wojen ma pojawić się w serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Każdy fan Gwiezdnych Wojen, który czytał książki od lat 90., wie, kim jest Mara Jade. To jedna z najlepszych i najbardziej kultowych postaci Star Wars, jakie zostały wprowadzone. Wymyślił ją pisarz Timothy Zahn w książce Dziedzic Imperium. Ta kobieta była tzw. Ręką Imperatora, której zadaniem było zabicie Luke’a Skywalkera. Ostatecznie przeszła jednak na stronę dobra, została jego żoną i matką jego syna. W obecnym kanonie nie może się to wydarzyć, ale według nowej plotki istnieje plan, by wprowadzić tę postać.

Kim jest Mara Jade w Star Wars?

Według nowej plotki w Lucasfilm rozwijany jest pomysł serialu o tej postaci. Mara została wychowana na agentkę Imperatora Palpatine’a, zwaną Ręką Imperatora. Potrafiła korzystać z Mocy i miała wyjątkowe umiejętności w walce, by móc spełniać żądania swojego władcy. Jej rolą było eliminowanie każdego, kogo wskaże: czy to rebelianta, czy skorumpowanego wojskowego w szeregach Imperium. Po śmierci Imperatora została przemytniczką i ważną postacią w tym świecie.

Kwestia jej związku z Lukiem na pewno nie zostanie wprowadzona, ponieważ w filmach nie było mowy o jakimkolwiek powiązaniu Skywalkera z Marą ani o jej istnieniu. Nikt więc nie oczekuje tego wątku. W tej historii została także mistrzynią Jedi w jego zakonie.

Niewykluczone, że Mara Jade zadebiutuje najpierw w kinie - w filmie Dave’a Filoniego, który podobno ma czerpać inspirację z tzw. trylogii Thrawna, rozpoczętej książką Dziedzic Imperium. Później mogłaby dostać własny serial. Na razie są to jednak jedynie spekulacje i plotki – nic oficjalnego nie ujawniono.

W kwietniu w Japonii odbędzie się Star Wars Celebration, więc wówczas Lucasfilm ogłosi swoje oficjalne projekty na kolejne lata.