Oculus Quest 2 - bezprzewodowe VR wkracza na nowy poziom

Źródło: Twitter / @WalkingCat

Zgodnie z oczekiwaniami 16 września Facebook ujawnił światu odświeżoną wersję mobilnych gogli wirtualnej rzeczywistości z linii Oculus. Quest 2 deklasuje swojego poprzednika pod każdym względem i może stać się jednym z najgorętszych prezentów gwiazdkowych. O ile nie przeszkadza komuś, że został ściśle powiązany z platformą Marka Zuckerberga.

Facebook podjął odważną decyzję i obniżył cenę nowych modeli względem klasycznego Questa, który w zależności od wersji sprzedawany był za 449 € (64 GB) bądź 549 € (128 GB). Teraz za podstawową wersję zapłacimy 349 €, zaś droższy model – tym razem w wersji 256 GB – wyceniono na 449 €. A niższe ceny nie są jedynym argumentem, który może przemawiać za zakupem tego sprzętu.

Oculus Quest 2 korzysta z panelu o rozdzielczości 1832 x 1920, który wyświetli o połowę więcej pikseli niż pierwsze gogle z tej linii produktowej. Zwiększono także częstotliwość odświeżania obrazu z 72 Hz do 90 Hz. Niestety, w dniu premiery będzie działać wyłącznie jako funkcja eksperymentalna, wyższe odświeżanie trafi do gier na szeroką skalę w późniejszym terminie.

Projektanci zadbali także o to, aby gogle były wygodniejsze w użyciu. Dlatego przeprojektowano mechanizm uchwytu, aby sprzęt lepiej trzymał się na głowie i zapewniał większy komfort zabawy. Ta zmiana idzie w parze z nieznacznym zmniejszeniem rozmiarów urządzenia oraz odchudzeniem go o ok. 10%. Facebook planuje także wypuszczać wymienne nakładki przystosowane do różnych rozmiarów głowy, aby Quest 2 jak najlepiej przylegał do twarzy użytkownika.

Jak się okazało, Quest 2 wyprze z rynku nie tylko bezpośredniego poprzednika, Facebook planuje wycofać ze sprzedaży także Rifta S, gdyż nowe gogle będziemy mogli podpiąć do peceta za pośrednictwem specjalnego kabla Oculus Link, aby ogrywać komputerowe tytuły VR. Quest 2 pojawi się w sprzedaży 13 października, a Rift S zniknie z oficjalnej dystrybucji na wiosnę 2021 roku.

Warto także wspomnieć, że nowe gogle będą w pełni uzależnione od Facebooka. Aby z nich korzystać, niezbędne będzie założenie konta na serwisie Marka Zuckerberga i zalogowanie się za jego pośrednictwem do ekosystemu Oculusa.