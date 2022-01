Od nastolatki dla nastolatków. Premiera książki Cały ten czas

We Need YA

Nakładem wydawnictwa We need YA ukazała się dzisiaj powieść nastoletniej Hani Czaban. Książka Cały ten czas opisuje przedziwne zjawisko (kojarzące się nieco z filmowym Dniem świstaka) - czas się zapętlił i ludzie wciąż przeżywają ten sam dzień, aczkolwiek niewielu zdaje sobie z tego sprawę.

Czaban łączy w swej powieści elementy sci-fi, dystopii, powieści młodzieżowej i wątków romantycznych.

Cały ten czas - opis i okładka książki

Książka nastolatki idealna dla nastolatków i nie tylko!

Wejdź do świata, w którym od pięciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu dziewięciu dni jest 21 czerwca 2106 roku. Każdego wieczoru podczas gwałtownej Burzy czas cofa się o dobę. Nikt nie pamięta, jak wcześniej wyglądało życie, a w Przedczas wierzy niewielu.

Nastoletnia Mar pragnie odkryć, co stało się z jej rodzicami. Opuszcza dom ciotki, wsiada na konia i rusza do Miasta owianego grozą. Na jej drodze niespodziewanie pojawia się Artel, chłopak parający się fizyką i skrywający w domu wehikuł czasu, który nie działa. Czy tę dwójkę łączy wspólna przeszłość, a może to właśnie przyszłość splecie ich losy?

Wątek romantyczny, oklepana dystopia, bohaterowie, którzy nie myślą, co robią? To nie tutaj! Hania Czaban zabierze was w niezwykłą podróż i sprawi, że wasze umysły rozbłysną niczym gwiazdy na nocnym niebie!

Źródło; We Need YA

Cały ten czas - fragment książki

Książka Cały ten czas została wydana w twardej oprawie, z barwionymi stronami i pojawiającymi od czasu do czasu z ilustracjami w tle tekstu. Tutaj możecie się zapoznać z fragmentem książki.