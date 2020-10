Od nowa - to Nicole Kidman śpiewa piosenkę Dream a Little Dream of Me w czołówce serialu. Posłuchajcie

HBO

Od nowa to limitowany serial produkcji HBO, w którym główne role zagrali Nicole Kidman oraz Hugh Grant. Show oparto na książce autorstwa Jean Hanff Korelitz, a jego twórcami są David E. Kelley (Wielkie kłamstewka) oraz Susanne Bier (Nocny recepcjonista). Opowiada on o zamożnych i uprzywilejowanych ludziach; ukazuje, do czego są zdolni, by tylko chronić siebie i ukryć swe mroczne tajemnice. Główną bohaterką serialu HBO jest nowojorska terapeutka Grace Sachs (Kidman) - spełniona zawodowo kobieta w szczęśliwym związku małżeńskim, ciesząca się sukcesami syna. Idealne życie kobiety wywraca się jednak do góry nogami, kiedy wraz z mężem znajdzie się w centrum publicznego skandalu.

W czołówce serialu możemy usłyszeć cover popularnego utworu Dream a Little Dream of Me, który został skomponowany w 1931 roku. Muzykę do niego napisali Fabian Andre i Willbur Schwandt, zaś za warstwę liryczną odpowiadał Gus Kahn. Pierwsze wykonanie wokalne należało do Ozziego Nelsona, ale popularyzację piosenka zawdzięcza coverowi The Mamas & The Papas z 1968 roku (Cass Elliot na wokalu). Na potrzeby serialu utwór wykonała wcielająca się w główną bohaterkę Nicole Kidman! Posłuchajcie: