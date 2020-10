Władca Pierścieni - ile odcinków będzie zawierał pierwszy sezon serialu Amazona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Amazon wciąż pracuje nad serialem Władca pierścieni. Akcja produkcji rozgrywać się będzie przed wydarzeniami znanymi z filmów pełnometrażowych, w Drugiej Erze, czyli w okresie od zniszczenia Morgotha aż do upadku Saurona. To właśnie wtedy wykuto Pierścienie Władzy. Szacuje się, że będzie to najdroższy serial w historii. Reżyserem dwóch pierwszych odcinków jest Juan Antonio Bayona. Do tej pory nie wiadomo zbyt wiele o samej produkcji, być może jednak właśnie dowiedzieliśmy się, ile odcinków będzie liczył pierwszy sezon - wg IMDB ma to być osiem epizodów. Do tej liczby zaangażowana jest spora część ekipy, w tym dział artystyczny. Oczywiście, póki co nie możemy tego traktować jako pewnik.

W obsadzie znajdują się między innymi Ema Horvath, Markella Kavenagh i Joseph Mawle.