Od Zmierzchu po reżyserię swojego filmu. Pierwsze zdjęcie Kristen Stewart zza kulis w nowej roli

Od Zmierzchu, przez nominację do Oscara za rolę w filmie Spencer aż po reżyserię własnej produkcji ze stołka reżyserki. To kariera Kristen Stewart w pigułce. Aktorka zapowiedziała na początku 2024 roku, że nie powróci do aktorstwa, dopóki nie zrealizuje swojego wymarzonego projektu jako reżyserka. Nie musiała długo czekać na spełnienie marzenia, bo w sieci pojawiło się już pierwsze zdjęcie zza kulis The Chronology of Water, w którym główną rolę zagra Imogen Poots, również widoczna na fotografii.

Film jest adaptacją życiorysu Lidii Yuknavitch z 2011 roku. Poza reżyserowaniem Stewart pisała też scenariusz razem z Andy Mingo. To "historia o traumie, którą zmienia się w sztukę. To osobista historia Lidii, która śledzi ją od dzieciństwa, przez eksplozywne pomyłki i potknięcia, dzieci które niemal się narodziły, toksyczne relacje oraz wygrane i porażki."

The Chronology of Water - co wiadomo o filmie?

Film skupia się na drodze Lidii do zostania profesjonalną pisarką. Pisze ona historię o samej sobie. Film opisuje się jako: "głęboką eksplorację seksualności, kreatywności. Jest niezachwianym spojrzeniem na wszystkie, krwawe detale posiadania kobiecego ciała i wrażliwym ukazaniem emocjonalnej młodości.

W obsadzie jest jeszcze Thora Birch, Earl Cave, Michael Epp, Susannah Flood, Kim Gordon oraz Jim Belushi