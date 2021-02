Oddworld: Soulstorm z datą premiery. Gra trafi od razu do PS Plus

Oddworld Inhabitants

W trakcie lutowego State of Play zaprezentowano kolejny materiał z gry Oddworld: Soulstorm. Materiał jest wyjątkowy z dwóch powodów - zdradza datę premiery tego wyczekiwanego tytułu, a przy tym informuje też, że od samego początku będzie on dostępny bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu PlayStation Plus, choć tylko w wersji na PS5.

Zwiastun zawiera też nowe, niepublikowane do tej pory fragmenty rozgrywki, w których możemy m.in. zapoznać się z umiejętnościami, które podczas gry będzie mógł wykorzystać Abe. Zobaczcie sami, jak to wszystko się prezentuje.

Oddworld: Soulstorm zadebiutuje 6 kwietnia 2021 roku na PC, PlayStation 4 i PlayStation 5. Nadchodząca produkcja jest kontynuacją gry Oddworld: Abe’s Oddysee New ‚N’ Tasty.