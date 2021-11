Oddychanie. Nieświadomy a niezbędny proces - obejrzyj film dokumentalny w Arte.tv

fot. Arte.tv

Oddychanie. Nieświadomy a niezbędny proces to niemiecki film dokumentalny wyprodukowany w 2021 roku. Porusza kwestię oddychania; naturalny proces, który towarzyszy nam wszystkich. Pokazuje, że sposób, w jaki oddychamy ma wpływ na jakość naszego życia. Za reżyserię odpowiada Sandra Klösges, a film można obejrzeć za darmo w Arte.tv. Jest on dostępny do 16 grudnia 2021 roku.

Oddychanie. Nieświadomy a niezbędny proces - O czym film?

Jak czytamy w oficjalnym opisie na stronie pokazuje on jak oddychanie obejmuje zespół złożonych zjawisk, na które przyzwyczajony organizm nie zwraca uwagi. Oskrzela, siedziba tego odruchowego procesu powtarzanego dwadzieścia tysięcy razy dziennie, gromadzą kilkaset milionów maleńkich pęcherzyków, które zapewniają przepływ tlenu we krwi. Ten gigantyczny obszar jest prawie czterdziestokrotne większy niż powierzchnia naszej skóry. Jednak w jaki sposób cenny tlen dostaje się do organizmu? W jakim stopniu nasz sposób oddychania, zależny od naszego stylu życia, wpływa na nasze zdrowie i odczucia? W poszukiwaniu odpowiedzi udajemy się na szczyty gór, na dna mórz i w głąb lasów, znanych z zalet swojego powietrza. Rozmawiamy też z naukowcami badającymi związek pomiędzy częstością naszych oddechów a stresem układu nerwowego.