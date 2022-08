Odkryto ogromny przekręt kryptowalutowy atakujący małych inwestorów

fot. pixabay.com

Badacze cyberbezpieczeństwa z Group-IB wykryli agresywną kampanię oszustw kryptowalutowych, której celem jest wyłudzenie od ludzi co najmniej 250 euro. To może nie jest bardzo dużo pieniędzy, ale napastnicy zatrudnili ponad 11 000 domen do przeprowadzenia oszustwa, potencjalnie przynoszącego ogromne zyski.

Założenie jest proste: oszuści stworzyli fałszywą platformę inwestycyjną, gdzie ludzie mogą „inwestować” w różne kryptowaluty. Platforma „gwarantuje” zarobki i wysokie zyski każdemu, kto się zarejestruje i skorzysta z usługi. Kiedy ofiara dokonuje depozytu, pokazuje się on na jej pulpicie nawigacyjnym, gdzie może śledzić swoje zarobki. Platforma oczywiście pokazuje fałszywe liczby, które czasami wręcz motywują ofiary do zdeponowania jeszcze większej ilości pieniędzy w oczekiwaniu większych zarobków.

Pojawiają się kłopoty z wypłatami

Oszustwo staje się oczywiste, gdy inwestorzy spróbują wypłacić pieniądze z platformy. Platforma nie tylko uniemożliwia użytkownikowi wycofanie gotówki, ale także żąda jeszcze jednej, ostatniej płatności.

fot. Group-IB

Taka fałszywa platforma inwestycyjna jest wspierana przez sieć ponad 11 000 domen promocyjnych. Twórcy przekrętu wykorzystywali te domeny, wraz ze skradzionymi kontami w mediach społecznościowych, do promowania platformy, często używając tożsamości celebrytów, aby spróbować dodać więcej legalności reklamie.

Jeśli ofiara kliknie na reklamę i znajdzie się na fałszywej platformie (po serii przekierowań), otrzyma telefon od „agenta klienta”, który wyjaśni jej warunki i przeprowadzi ją przez proces rejestracji.

Jest to dość skomplikowany przekręt

Badacze twierdzą, że w tej chwili ponad 5 tysięcy złośliwych domen wciąż aktywnie promuje fałszywą platformę inwestycyjną. Wśród ofiar są inwestorzy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Holandii, Portugalii, Norwegii, Szwecji i Czechach.

Jeśli chodzi o inwestycje w kryptowaluty i handel akcjami, zawsze warto sprawdzić wszystko podwójnie i potrójnie. Jest bardzo mało celebrytów faktycznie zaangażowanych w promocję kryptowalut, a Elon Musk robi to dla własnych celów.