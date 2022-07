Smartfony Apple będą chroniły przed Pegasusem

Zdjęcie: Pixabay

Jeszcze w tym roku w nowych systemach operacyjnych Apple pojawi się Lockdown Mode, jako odpowiedź Apple na oprogramowanie szpiegowskie Pegasus oraz Hermit. Apple od miesięcy podnosi bowiem temat tego, co nazywa wspieranym przez państwo szpiegowskim oprogramowaniem kontraktowym. Teraz firma potwierdza, że nadchodzące aktualizacje systemów operacyjnych będą zawierać drastyczną nową funkcję zwiększającą bezpieczeństwo.

Kiedy iOS 16, iPad OS 16 i macOS Venture wystartują później w tym roku, wprowadzą nową funkcję o nazwie Lockdown Mode, która mocno ograniczy funkcje komunikacyjne urządzenia, aby udaremnić szpiegowanie użytkownika. Apple oskarżyło grupy takie jak NSO i RCS Labs o tworzenie oprogramowania szpiegowskiego wykorzystywanego w ukierunkowanych cyberatakach politycznych.

Lockdown Mode będzie na przykład blokować pewne funkcje, żeby zwiększyć siłę zabezpieczeń na urządzeniach Apple. Aplikacja Wiadomości wyłączy podgląd linków i zablokuje większość załączników innych niż obrazy. Przeglądarki internetowe będą wyłączać funkcje takie, jak JavaScript na wszystkich stronach, z wyjątkiem tych, które użytkownicy sami wrzucą na białą listę. Funkcja zablokuje również połączenia FaceTime i inne żądania połączeń z numerów, na które użytkownik nigdy nie dzwonił.

Lista zabezpieczeń jest dłuższa, zaś Apple zapewnia, że z czasem będzie dodawać kolejne do Lockdown Mode.

fot. Apple

Firma z Cupertino będzie oferować też powiększone nagrody za znalezienie exploitów w Lockdown Mode, z maksymalną kwotą nawet 2 milionów dolarów, aby skusić badaczy bezpieczeństwa do szybkiego powiadomienia jej o wszelkich błędach w systemie. Dodatkowo, Apple otwiera grant w wysokości 10 milionów dolarów, żeby wesprzeć grupy walczące z ukierunkowanymi cyberatakami. Wszelkie odszkodowania, jakie Apple uzyska ze swojego pozwu przeciwko NSO Group, zasilą właśnie ten fundusz.

W listopadzie Apple złożyło pozew przeciwko NSO i jej firmie macierzystej, oskarżając ją o tworzenie oprogramowania szpiegowskiego, które wykorzystywało exploity systemu iOS do namierzania iPhone’ów na zlecenie podmiotów państwowych. Jak wiemy, również w listopadzie 2021 Izrael wykreślił Polskę, z listy krajów, do których sprzedaje Pegasusa. Wiadomo również, że lista telefonów, na które NSO miało kontrakty liczyła co najmniej 50 tysięcy pozycji i znalazł się na niej numer telefonu Emanuela Macrona. Miesiąc później oprogramowanie szpiegowskie Pegasus firmy NSO zostało odnalezione na iPhone'ach amerykańskich dyplomatów w Ugandzie. Następnie w czerwcu raporty opisały podobną grupę, RCS Labs, która również opracowała oprogramowanie szpiegowskie, które rządy wykorzystują do namierzania konkretnych urządzeń z Androidem i iOS.

Apple twierdzi, że zaprojektował Lockdown Mode dla małej części swojej bazy użytkowników, którzy mogą być szpiegowani tego typu programami, ale w Polsce tryb ten może okazać się cichym hitem.