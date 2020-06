Odmęt: Jacek Łukawski odchodzi od fantastyki na rzecz kryminału

Czwarta Strona

Jacek Łukawski ma na koncie dobrze przyjętą trylogię fantasy pod tytułem Kraina martwej ziemi. Jednakże w nowej książce zmienia gatunek i prezentuje czytelnikom kryminał.

Odmęt to historia dziejąca się w niewielkim miasteczku, gdzie dziennikarz przeszłością rozpoczyna własne dochodzenie dotyczące tajemniczych śmierci.

Odmęt ukaże się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona już 17 czerwca. Oto okładka i opis książki:

Źródło: Czwarta Strona

Dziennikarz Damian Wolczuk ma ogromnego pecha. Jego życie prywatne wali się w gruzy, później traci pracę i przegrywa proces o zniesławienie. W poszukiwaniu drugiej szansy rusza więc do Krakowa, gdzie planuje zacząć nowe życie. Nie jest mu jednak dane tam dotrzeć.

W środku nocy na rozkopanym odcinku drogi dochodzi do kraksy. Auto Wolczuka zostaje skasowane, sprawca zamieszania ucieka, a on sam udaje się do pobliskich Chęcin, gdzie czeka go nocleg w miejscowym ośrodku leczenia uzależnień.

Z czasem Damian Wolczuk dowiaduje się, że w miasteczku grasuje morderca, a do tego miejscowi przekazują sobie szeptem legendy o czającym się w okolicy złu. Giną kolejni ludzie i Wolczuk decyduje się przeprowadzić własne śledztwo, pod nosem policji i ekscentrycznego prokuratora, Arkadiusza Painera.

Wieść niesie, że w tym niepozornym miasteczku każdy ma swoje tajemnice.

Wolczuk spróbuje poznać je wszystkie…