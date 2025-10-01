Polski hit powraca. Odwilż - zwiastun, plakat i data premiery 3. sezonu

fot. Max

HBO Max zaprezentowało zwiastun 3. sezonu Odwilży, świetnego polskiego serialu. Pokazano też oficjalny plakat, a także przedstawiono datę premiery. Kiedy zobaczymy pierwszy odcinek nowej serii?

Scenariusz napisali Kevin Rundle i Bartosz Janiszewski. Reżyserem jest Xawery Żuławski.

Odwilż - zwiastun i plakat 3. sezonu

Oto pierwszy zwiastun 3. sezonu Odwilży:

W obsadzie znajduje się: Katarzyna Wajda, Bartłomiej Kotschedoff, Piotr Trojan, Marta Malikowska, Karol Dziuba, Juliusz Chrząstowski, Nikodem Rozbicki, Wojciech Błach, Tomasz Schuchardt, Ewa Skibińska, Andrzej Grabowski, Marcin Czarnik, Marcelina Stępkowska, Agnieszka Suchora, Joanna Matuszak, Adam Bobik, Magda Celmer, Klementyna Karnkowska, Jan Kowalczyk, Antoni Waś.

fot. materiały prasowe

Premiera jest zaplanowana na 17 października 2025 roku.

Odwilż - opis fabuły 3. sezonu

Policja w Szczecinie trafia na trop handlarzy fentanylem. Narkotyk szybko dociera do lokalnych szkół. Wszystko wskazuje na to, że w sprawę zamieszany jest przedsiębiorca Nowak (Wojciech Błach). Do Szczecina powraca również Marek Lański (Nikodem Rozbicki), który, jak się okazuje, ma powiązania z przestępcami.

Tymczasem komisarz Katarzyna Zawieja (Katarzyna Wajda), w wyniku wielokrotnego przekroczenia swoich uprawnień, zostaje zdegradowana do roli mundurowej policjantki. Choć oczekuje się od niej, by nadmiernie nie angażowała się w śledztwa, sprawa handlu narkotykami wśród młodzieży całkowicie ją pochłania. W pracy towarzyszy jej nowy partner - Tomasz Woźniak (Piotr Trojan) oraz zespół ze szczecińskiej komendy - Piotr Madejski (Karol Dziuba) i Ada Kamińska (Marta Malikowska). Z Trepą (Bartłomiej Kotschedoff) łączy ją związek, który oboje utrzymują w tajemnicy. Wszystko po to, by nie komplikować powrotu Zawiei do wydziału kryminalnego.