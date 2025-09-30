To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną
Quentin Tarantino po latach skomentował porażkę Grindhouse: Death Proof i wyjawił, jaką radę otrzymał w związku z tym od Stevena Spielberga.
Grindhouse: Death Proof z 2007 roku jest powszechnie uważany za jeden z najsłabszych filmów Quentina Tarantino. Reżyser niedawno pojawił się na Burbank Film Festival i skomentował słabe przyjęcie produkcji. Przyznał, że zachwiało to jego pewnością siebie.
Quentin Tarantino następnie zwrócił się do swoich dwóch mentorów, Tony'ego Scotta i Stevena Spielberga, którzy już mieli za sobą podobne rozczarowania. Co mu poradzili?
Steven Spielberg dodał:
A czy Wam podoba się Grindhouse: Death Proof od Quentina Tarantino? Dajcie znać!
Źródło: World of Reel
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1992, kończy 33 lat
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1961, kończy 64 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1982, kończy 43 lat