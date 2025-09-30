placeholder
To była pierwsza porażka w karierze Tarantino. Czuł się tak, jakby widzowie byli zrywającą z nim dziewczyną

Quentin Tarantino po latach skomentował porażkę Grindhouse: Death Proof​ i wyjawił, jaką radę otrzymał w związku z tym od Stevena Spielberg​a.
Paulina Guz
Tagi:  quentin tarantino 
Quentin Tarantino fot. Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Grindhouse: Death Proof z 2007 roku jest powszechnie uważany za jeden z najsłabszych filmów Quentina Tarantino. Reżyser niedawno pojawił się na Burbank Film Festival i skomentował słabe przyjęcie produkcji. Przyznał, że zachwiało to jego pewnością siebie

W tamtym czasie czułem się tak, jakby widzowie byli moją dziewczyną, która ze mną zerwała – powiedział Quentin Tarantino o reakcjach na Grindhouse: Death Proof.

Quentin Tarantino następnie zwrócił się do swoich dwóch mentorów, Tony'ego Scotta i Stevena Spielberga, którzy już mieli za sobą podobne rozczarowania. Co mu poradzili?

Czy nakręciłeś film, który chciałeś zrobić? Tak. Czy jesteś zadowolony z rezultatów? Tak. Cóż, jest wiele osób, które nie mogą powiedzieć tego samo – powiedzieli mu. – Musisz pamiętać o tym, że masz ogromne szczęście, mogąc pracować w tej branży i kręcić swoje wymarzone filmy. Czasem spodobają się publiczności, a czasem nie.

Steven Spielberg dodał: 

Quentin, miałeś sporo szczęścia. Jednak następcy sukces, jaki odniesiesz, sprawi ci o wiele więcej radości, niż wszystkie poprzednie razem wzięte – ponieważ już wiesz, jak to jest przegrać. [...]

A czy Wam podoba się Grindhouse: Death Proof od Quentina Tarantino? Dajcie znać! 

Źródło: World of Reel

Paulina Guz
