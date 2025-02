Matt Damon jako Odyseusz! Christopher Nolan pokazuje zdjęcie ze swojego epickiego filmu!

fot. Ron Phillips - © 2012 - WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND LEGENDARY PICTURES FUNDING, LLC

Prace na planie filmu The Odyssey (Odyseja) nabierają tempa. Aby uczcić ten moment, Universal Pictures i Christopher Nolan opublikowali pierwsze oficjalne zdjęcie. Potwierdzono, że Matt Damon wciela się w Odyseusza, głównego bohatera tej opowieści. To właśnie jego widzimy na zdjęciu, które najprawdopodobniej pochodzi ze sceny pokazującej wojnę trojańską, Wyciek zdjęć z planu to sugerował, ponieważ widoczny był na nich koń trojański.

Odyseja – co wiemy o filmie?

To jedna z najbardziej znanych historii w dziejach. Opowiada o Odyseuszu, który przez lata próbuje wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Bogowie rzucają mu kłody pod nogi, wystawiając go na liczne próby, w tym spotkanie z syrenami i cyklopem. Ten ostatni nie będzie efektem komputerowym, ale zbudowaną na planie animatroniczną maszyną. Budżet sięga 250 mln dolarów.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się: Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page,, Samantha Morton, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie, Jon Bernthal, Mia Goth, Corey Hawkins (The Walking Dead), Nick Tarabay (Spartakus), Jimmy Gonzales (Mayans M.C.) oraz Maurice Compte (Mayans M.C.).

Premiera The Odyssey zaplanowana jest na 17 lipca 2026 roku. Film trafi wyłącznie do kin.