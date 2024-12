Kingdom Come Deliverance 2 z nową datą premiery. Gra zadebiutuje... wcześniej

fot. Deep Silver

W sierpniu zespół Warhorse Studios poinformował, że premiera ich gry, Kingdom Come: Deliverance 2, została przeniesiona na 11 lutego 2025 roku. Teraz zaś mamy do czynienia z kolejną zmianą terminu. Ta jednak powinna ucieszyć graczy, bo nadchodzący tytuł zadebiutuje... nieco wcześniej.

We wpisie opublikowanym w serwisem X ujawniono, że gra osiągnęła tak zwany "złoty status", co oznacza, że prace nad nią zostały ukończone, a przed twórcami zostały już tylko ostatnie poprawki błędów czy optymalizacji. Oprócz tego dodano, że premierę przyspieszono o tydzień - nowa data premiery Kingdom Come Deliverance 2 to 4 lutego 2025. Jeszcze dziś, 5 grudnia, opublikowany ma zostać fabularny zwiastun oraz wymagania sprzętowe wersji PC.

Kingdom Come Deliverance 2 zmierza na PC i konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. To gra RPG, której akcję osadzono w średniowiecznych Czechach. Głównym bohaterem ponownie będzie znany z poprzedniczki Henryk, syn kowala.