Ojciec chrzestny III - Francis Ford Coppola przemontował film. Zobaczcie zwiastun

Z okazji 30. rocznicy powstania filmu Ojciec chrzestny III, scenarzysta i reżyser Francis Ford Coppola wydaje ponowną edycję ostatniego rozdziału epickiej trylogii gangsterskiej. Produkcja trafi do kin ze zmienionym tytułem. Będzie to Mario Puzo's The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Jak tłumaczy reżyser, nawiązuje w ten sposób do pierwotnych zamiarów, aby trzeci film nie był częścią trylogii, a raczej epilogiem do dwóch pierwszych odsłon. Widzowie mogą też oczekiwać nowego początku i zakończenia, a także zmiany w uszeregowaniu scen i ścieżce dźwiękowej. Zadebiutował zwiastun produkcji.

W filmie starzejący się Don Michael Corleone stara się zalegalizować rodzinną działalność przestępczości interesów i usunąć się z ociekającego przemocą światka przestępczego, ale powstrzymują go od tego ambicje młodych. Podczas gdy próbuje połączyć finanse Corleone z Watykanem, Michael musi poradzić sobie z głodnym władzy gangsterem, który stara się naruszyć istniejący porządek Mafiosa i młodym protegowanym, który ma romans z jego córką.

Ojciec Chrzestny III - premiera przemontowanej wersji w kinach 4 grudnia, a 8 grudnia na Blu-ray i cyfrowo.