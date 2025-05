Kiedy może zostać ogłoszony 3. sezon Solo Leveling? Oto potencjalne wydarzenia

fot. A-1 Pictures // Aniplex

Choć wypowiedzi twórców czy aktorów głosowych dotyczące 3. sezonu Solo Leveling nie napawały optymizmem, to w ostatnim czasie fanów uspokoił nieco Mitchel Berger, szef działu kinowego i dystrybucji Crunchyroll. Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes powiedział, że w przyszłości pojawi się więcej treści związanych z tym tytułem, a historia będzie kontynuowana. Nie było to oficjalne ogłoszenie, że nowa seria powstanie, ale dał do zrozumienia, że dalszy ciąg Solo Leveling nastąpi. A w mediach społecznościowych rozpoczęły się dyskusje, kiedy te dobre nowiny zostaną przekazane.

Kiedy zostaną ogłoszone oficjalne informacje o Solo Leveling?

Pierwszą okazją na ogłoszenie 3. sezonu Solo Leveling będzie gala Crunchyroll Anime Awards 2025, która odbędzie się w niedzielę 25 maja o godzinie 17 czasu japońskiego. Już poznaliśmy pierwszego laureata nowej nagrody Global Impact Award, która wyróżnia "wizjonerskich twórców i przełomowe dzieła, które pozostawiły niezatarty ślad w kulturze, historii i sercach odbiorców na całym świecie". Pierwszym zwycięzcą będzie Attack on Titan. Ceremonia wręczenia nagród dla anime może być dobrym momentem na oficjalne ogłoszenie kontynuacji.

Jednak bardziej możliwe jest to, że 3. sezon zostanie potwierdzony podczas Aniplex Online Fest 2025, który najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu. Przypomnijmy, że Aniplex jest głównym partnerem produkcyjnym Solo Leveling, a jego coroczny festiwal online stał się idealnym miejscem na tego typu zapowiedzi popularnych anime. Podczas wydarzenia odbywają się transmisje na żywo z napisami dla fanów z całego świata (również w języku angielskim), pokazywane są ekskluzywne materiały wideo oraz zapowiedzi nowych projektów.

Drugim dużym wydarzeniem w tym roku jest Anime Expo 2025, które odbędzie się w lipcu w Los Angeles. To największy konwent anime w Ameryce Północnej, a Crunchyroll będzie mieć swój panel dotyczący Solo Leveling. W 2024 roku taki panel z obsadą zgromadził mnóstwo fanów, gdzie nie zabrakło rożnych zapowiedzi. Biorąc pod uwagę inwestycję Crunchyroll w Solo Leveling jako sztandarowy tytuł, leży w ich interesie, aby wykorzystywać Anime Expo do ważnych ogłoszeń.

Solo Leveling - zdjęcia z 2. sezonu

Solo Leveling - 2. sezon

