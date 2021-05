Ojcostwo - zwiastun komedii Netflixa. Kevin Hart mierzy się z wychowaniem dziecka

screen z YouTube

Film Ojcostwo to nowa komedia platformy Netflix, która została oparta na wspomnieniach Matthew Logelina z 2011 roku pod tytułem Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Głównym bohaterem filmu jest wdowiec, który po śmierci żony musi poradzić sobie z najtrudniejszym zadaniem w swoim życiu, samotnym wychowaniem swojego dziecka. W tym zadaniu mężczyźnie pomogą niezawodni przyjaciele.

Film został wyreżyserowany przez Paula Weitza na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Daną Stevens. W obsadzie znajdują się Kevin Hart, Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan i Paul Reiser.

Ojcostwo - premiera filmu na platformie Netflix 18 czerwca.