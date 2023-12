Old Time Hockey - poznaliśmy reżysera. Nakręcił pierwsze Igrzyska śmierci

Reklama

Old Time Hockey to nowa produkcja od rozwijającego się Skydance Sports, za którą odpowiedzialny będzie reżyser pierwszej kinowej adaptacji Igrzysk śmierci, Gary Ross. Powiązane ze sportem produkcje nie są mu obce i ma już w nich doświadczenie, czego przykładem jest Niepokonany Seabiscuit z 2003 roku, który łącznie otrzymał 7 nominacji do Oscara, również w kategorii "Najlepszy film". Poza tym, że Ross zasiądzie na stołku reżysera, będzie on również odpowiedzialny za przepisanie scenariusza napisanego przez Kevina Jakubowskiego - scenarzystę docenionego za skrypt do 8-Bit Christmas.

Film wyprodukuje Skydance Sports we współpracy z Jeremym Latchamem, którego ostatnimi produkcjami było Dungeons & Dragons: Złodziejski honor oraz Źle się dzieje w El Royale.

Old Time Hockey - fabuła

Pod uwagę należy wziąć możliwe zmiany w scenariuszu ze względu na jego przepisywanie przez Rossa. Oryginalna historia opowiadała o hokejowej rywalizacji w trakcie szkoły średniej, która ponownie odżywa po 25 latach od jej zakończenia.

Więcej szczegółów fabularnych nie ujawniono. Obsada i data premiery filmu jest nieznana.