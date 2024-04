Olivia Colman wielką fanką MCU. "Kocham Marvela i kocham to ile płacą"

fot. Disney+

Olivia Colman to gwiazda światowego formatu i jedna z aktorek, która przyznała się do... uwielbiania Marvela. Aktorka, która zdobyła Oscara za rolę w Faworycie, 3 Złote Globy i nagrodę Emmy w kategorii Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym, miała do powiedzenia same ciepłe słowa na temat Kinowego Uniwersum Marvela, przez które również się przewinęła, biorąc udział w Tajnej Inwazji. W ostatnim czasie Marvel był w ogniu krytyki ze strony fanów, a wyniki finansowe ich produkcji nie należały do najlepszych. Robert Downey Jr., który był niegdyś twarzą serii, również miał kilka uszczypliwości do powiedzenia przy różnych okazjach. Olivia Colman okazała się jednak wielką fanką Marvela.

Kocham Marvela i nie wstydzę się tego powiedzieć. Na świecie jest miejsce na wszystko, na każdy gatunek. Kocham Marvela i kocham to ile płacą. Byłam bardzo podekscytowana, żeby wziąć udział w ich projekcie. Kiedy premierą ma film Marvela, jestem wniebowzięta!

Tajna Inwazja - o czym?

Nick Fury dowiaduje się, że ludzkość ma zostać zaatakowana przez radykalną frakcję zmiennokształtnych Skrulli. Wzywa na pomoc grupę sprawdzonych sojuszników: Everetta Rossa, Marię Hill i zaprzyjaźnionego Skrulla Talosa. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by zapobiec nadciągającej katastrofie i ocalić ludzkość.