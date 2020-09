Omen - czy prequel filmu powstanie? Scenarzyści odpowiadają

fot. materiały promocyjne

Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że Fox pracuje nad prequelem kultowego horroru Omen z 1976 roku. Jednak już bardzo długo nie było słychać żadnych, nowych informacji na temat projektu i wydawać by się mogło, że utknął on w martwym punkcie. Trochę światła na całą sprawę postanowili rzucić scenarzyści prequelu, Chad i Carey Hayesowie. Otóż twierdzą, że projekt według nich trafi do produkcji w Fox. Opowiedzą oni w produkcji skąd wziął się Damien. Wygląda na to, że mimo przejęcia przez Disneya wytwórnia nie rezygnuje z planu na swój horror.

Źródło: 20th Century Fox

Dla przypomnienia w oryginalnym filmie Jeremy Thorn jest amerykańskim ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Jego cierpiąca na depresję żona, po latach bezowocnych starań o potomstwo i kilku poronieniach, w końcu rodzi dziecko. Gdy jednak ambasador zjawia się w szpitalu, słyszy od pracującego tam księdza, że jego nowo narodzony synek nie żyje, lecz może przyjąć dziecko, jako własne, kobiety, która zmarła podczas porodu. Thorn zgadza się na propozycję duchownego, nikomu o tym nie mówiąc, nawet żonie. Chłopcu nadano imię Damien. Kilka lat później, podczas hucznej imprezy urodzinowej czteroletniego już Damiena, jego niania popełnia samobójstwo. To jedynie początek całej serii tajemniczych i złowróżbnych wydarzeń, które Thorn będzie próbował zrozumieć, aby zapobiec kolejnym nieszczęściom. Okazuje się bowiem, że Damien jest prawdziwym antychrystem.