Krzyk 5 - Courteney Cox ponownie odegra swoją rolę w popularnej serii

źródło: materialy prasowe

Tym samym Courteney Cox dołączyła do Davida Arquette'a, który również powraca do serii jako Dewey Riley. Aktorka wcieli się po raz kolejny w dziennikarkę Gale Weathers. Za sterami produkcji staną Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, znany z dobrze ocenianego horroru Zabawa w pochowanego. Podobnie, jak przy tym doceniany hicie, Chad Villela będzie producentem.

Nie wiadomo na razie, co ma być tematem fabuły. Wcześniej Discussing Film podawało, że historia ma skupić się na kobiecie, która wraca do rodzinnego miasteczka, by odkryć, kto popełnia brutalnie zbrodnie.

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że seria Krzyk powstała w 1996 roku i została stworzona przez legendarnego Wesa Cravena. Wpisuje się ona w gatunek slasherów, w którym nie brak też czarnego humoru.