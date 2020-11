One Night in Miami - Muhammad Ali, Malcolm X i inni w zwiastunie oscarowego faworyta

Amazon

Film One Night in Miami, reżyserski debiut Reginy King, już dziś typowany jest jako jeden z faworytów przyszłorocznych Oscarów. Akcja produkcji rozegra się 25 lutego 1964 roku, kiedy to Cassius Clay (późniejszy Muhammad Ali), Malcolm X, amerykański futbolista Jim Brown i kompozytor Sam Cooke spotkali się, aby przedyskutować problem segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych i zmian kulturowych na początku lat 60. Okazją do tej rozmowy stała się obrona przez Claya tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun:

W rolę głównych bohaterów wcielili się Eli Goree (Clay), Kingsley Ben-Adir (Malcolm X), Aldis Hodge (Jim Brown) i Leslie Odom Jr. (Sam Cooke).

Prawa do produkcji nabyła platforma Amazon Prime Video; spekuluje się, że był to jeden z najdroższych w historii zakupów jeśli chodzi o kino niezależne. To właśnie w tym serwisie One Night in Miami zadebiutuje 15 stycznia przyszłego roku. Wcześniej, począwszy od 25 grudnia, film będzie wyświetlany w niektórych kinach w USA.