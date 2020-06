One Night in Miami - pierwsze zdjęcie z filmu Reginy King o Muhammadzie Alim

fot. the-open-mind.com

Muhammad Ali to legendarny bokser, który był jednym z najsłynniejszych sportowców w historii. Na koncie miał 61 walk - 56 wygrał (37 przez nokaut). W ślad za sukcesem w sporcie, szybko stał się gwiazdą telewizji dzięki wyjątkowym wywiadom, których udzielał. Ali zmarł w 2016 roku w wieku 74 lat.

Nowy film pełnometrażowy o legendarnym sportowcu ma tytuł One Night in Miami. Będzie adaptacją sztuki Kempa Powersa, który osobiście napisał scenariusz. Na stanowisku reżyserki jest z kolei Regina King (Watchmen), aktorka i laureatka Oscara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa w filmie Gdyby ulica Beale umiała mówić . Będzie to dla niej debiut za kamerą. Teraz portal Ew.com, pokazuje pierwsze zdjęcie z produkcji, które możecie zobaczyć poniżej:

Ew.com

Akcja filmu rozpocznie się w 1964, konkretnie w lutową noc, gdy Ali został mistrzem świata w boksie wagi ciężkiej. W ramach świętowania po zwycięstwie, Clay z przyjaciółmi udaje się do hotelu Hampton House - film będzie fabularyzowaną opowieścią o tym, co wydarzyło się w tym pokoju.

W obsadzie zobaczymy: Kingsley Ben-Adir (Malcom X), Aldis Hodge (Jim Brown), Leslie Odom Jr. (Sam Cooke), Eli Goree (Cassius Clay) oraz Lance Reddick (Brat Kareem). Skład aktorski uzupełniają: Christian Magby, Jasmine Cephas Jones, Joaquina Kalukango, Michael Imperioli, Lawrence Gilliard Jr. Dokładna data premiery nie jest na razie znana.