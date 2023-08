Te filmy nie są adaptacjami książek czy komiksów. Wielkie popkulturowe hity z oryginalnymi pomysłami

fot. materiały promocyjne

Reklama

Hollywoodzcy producenci bardzo lubią adaptować na język filmu wcześniej stworzone teksty. Wiąże się to praktycznie z samymi zaletami. Po pierwsze, już na wstępie przejmuje się pewien fandom, który gwarantuje już pewną popularność. Pod drugiej, ekranizowane opowieści zazwyczaj prezentują pewien poziom artystyczny. Nie ma sensu zajmować się przecież rzeczami, które są słabe i nie budzą zainteresowania. Najlepiej od razu kupić prawa do literackiego hitu i jak najszybciej zrobić z tego film. Czy powyższą tendencję można nazwać drogą na łatwiznę? Oczywiście, nie w każdym przypadku. Historia kina zna sytuacje, gdy ekranizacja przerastała oryginał lub znacząco rozszerzała go fabularnie.

Obecnie adaptuje się nie tylko książki. Filmowcy interesują się sztukami teatralnymi, grami komputerowymi no i oczywiście komiksami. Odkurza się seriale z dawnych czasów, wrzuca na ruszt znane marki zabawek czy czerpie inspiracje z internetowych memów czy copypast. Wciąż niezwykle popularne są też prawdziwe historie - biografie znanych ludzi czy niesamowite historie napisane przez realne życie. Czy w natłoku inspiracji jest jeszcze miejsce na wyobraźnię scenarzystów? Czy pomysł, który w całości zrodził się w głowie twórcy ma szansę na wielki sukces? W historii kina takich sytuacji było wiele, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że w przeszłości zdarzało się to częściej niż teraz. Specjalnie dla Was zebraliśmy największe popkulturowe hity, które nie są ekranizacjami i nie powstały na podstawie prawdziwych wydarzeń. To czysta fikcja, która okazała się na tyle przebojowa, żeby zakorzenić się w umysłach miłośników kina. Znacie wiele tych wspaniałych filmów. Są one dowodem na siłę ludzkiej wyobraźni, która potrafi zaowocować w spektakularny sposób.

Zobacz także:

Wielkie popkulturowe hity z oryginalnymi pomysłami

Seria Toy Story