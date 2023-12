One Piece - aktorzy z serialu aktorskiego i z anime razem na scenie. Zagrali scenę

Źródło: materiały prasowe

Podczas wydarzenia w Japonii zwanego Jump Festa 2024 doszło do wyjątkowej sytuacji dla fanów One Piece. Inaki Godoy (Luffy) oraz Jacob Gibson (Usopp) pojawili się na scenie razem z aktorami, którzy od wielu lat podkładają głosy w japońskim dubbingu anime One Piece. Wspólnie stworzyli wyjątkowy crossover, podczas którego odtworzyli jedną z najbardziej poruszających scen z tej historii.

One Piece - crossover seriali

Na początek zobaczcie, jak odegrali wspomnianą scenę. To legendarna dla fanów anime i świetnie odtworzona w wersji aktorskiej scene z "pomóż mi" pomiędzy Luffym, a Nami. Inaki Godoy gra tutaj razem z Akemi Okamurą, która jest głosem Nami w anime.

A tutaj można obejrzeć pełne wideo z tego wydarzenia z aktorami:

Przypomnijmy, że aktorski One Piece był gigantycznym sukcesem, którego nikt nie oczekiwał. Krytycy i widzowie rozpływali się w superlatywach, wystawiając temu wysokie noty. Do tego wyniki oglądalności na Netflixie były fenomenalne. Prace nad 2. sezonem trwają, a zdjęcia ruszą w 2024 roku.