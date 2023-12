One Piece - Netflix robi serial anime. To nowa adaptacja mangi

fot. materiały prasowe

Podczas wydarzenia Jump Fest 2023, Netflix ogłosił, że powstanie projekt o tytule The One Piece, czyli nowy serial anime oparty na mandze. Choć niektóre media nazywają to remakiem wciąż tworzonego anime pod tytułem One Piece, ale Netflix w oświadczeniu podkreśla, że to nowa adaptacja mangi. Za animację będzie odpowiadać studio WIT, znane z pracy przy pierwszych trzech sezonach Attack on Titan.

Mają zacząć od wątku zwanego East Blue, czyli tego, co znamy też z serialu aktorskiego One Piece. Poznajemy więc Luffy'ego, który zainspirowanym niesławnym Królem Piratów chce odnaleźć jego mityczny skarb. To w tym wątku Luffy zbiera swoją załogę i przeżywa niesamowite przygody.

One Piece - historia serialu

Obecnie One Piece to serial anime mający ponad 1000 odcinków. Począwszy od 4 stycznia 2024 roku rozpoczyna się tam nowy wątek, który bierze kolejną historią z mangi. W 2024 roku ruszą też prace nad 2. sezonem serialu aktorskiego.

Twórcy The One Piece chcą dostarczyć widzom świeżego i zarazem znajomego doświadczenia poprzez wykorzystanie przełomowej technologii do tworzenia animacji.

Na ten moment data premiery nie jest znana.

