One Piece - zwiastun z obsadą głosową z anime. Aurora w nowej piosence z serialu

fot. Netflix

Głównym bohaterem aktorskiego serialu One Piece jest Monkey D. Luffy. To młody awanturnik, który pragnął wolności, odkąd tylko sięga pamięcią. Wyrusza więc ze swojej wioski na niebezpieczną wyprawę w poszukiwaniu bajecznego skarbu, tytułowego One Piece, aby zostać królem piratów. Jednak w tym celu musi zgromadzić załogę, o jakiej zawsze marzył, a także znaleźć statek, na pokładzie którego przetrząśnie każdy cal szerokich mórz, pozostawiając w tyle depczącą mu po piętach piechotę morską i przechytrzając niebezpiecznych rywali na każdym kroku.

W lipcu informowaliśmy, że oryginalna obsada z anime One Piece podłoży głos postaciom aktorskiego serialu Netflixa. A teraz pojawił się zwiastun produkcji z japońskim dubbingiem, w którym możemy usłyszeć: Mayumi Tanakę jako Luffy, Kazuyę Nakai jako Roronoę Zoro, Akemi Okamurę jako Nami, Kappei Yamaguchiego jako Usoppa i Hiroakiego Hiratę jako Sanjiego. Z kolei Buggy'ego dubbinguje Shigeru Chiba. Zobaczcie poniżej trailer z dobrze znanymi seiyū z anime.

One Piece - zwiastun z japońskim dubbingiem

Netflix opublikował również nową piosenkę z serialu zatytułowaną My Sails Are Set, w której śpiewa Aurora. Przypomnijmy, że za muzykę w serialu odpowiada duet Sonya Belousova i Giona Ostinelli.

One Piece - piosenka z Aurorą

One Piece - premiera 31 sierpnia na Netflix.