One Piece - rozpoczęto produkcję serialu Netflixa. Zobacz zdjęcia zza kulis

fot. materiały prasowe

One Piece to aktorska wersja kultowej produkcji anime pod tym samym tytułem. Projekt szykuje Netflix. W końcu oficjalnie rozpoczęto prace na planie produkcji. Do sieci trafiły pierwsze, zakulisowe zdjęcia, na których możemy między innymi zobaczyć członków obsady widowiska. Możecie je sprawdzić poniżej.

Bohaterami oryginału są członkowie załogi pirackiego statku Słomkowy Kapelusz dowodzonego przez Monkey D. Luffy'ego. Marzeniem kapitana jest odnalezienie tytułowego, cennego skarbu.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1488610636758200323

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1488610641032142853

W obsadzie produkcji znajdują się Iñaki Godoy jako Luffy, Mackenyu jako Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero Gibson jako Usopp i Taz Skylar jako Sanji. Steven Maeda (Zagubieni) jest showrunnerem, producentem i scenarzystą serialu, a Matt Owens pełni funkcję producenta wykonawczego. Twórca oryginalnej serii, Eiichiro Oda, jest również mocno zaangażowany w projekt.

