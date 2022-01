Wednesday - wielka transformacja w Wednesday Addams. Serial Netflixa może nas zaskoczyć

fot. Netflix

Wednesday to nadchodzący serial Netflixa w reżyserii Tima Burtona, który będzie opowiadał o sławnej członkini rodziny Addamsów w czasach, gdy jako studentka uczyła się w akademii Nevermore. W tytułową bohaterkę wciela się Jenna Ortega, którą fani Netflixa mogą znać z produkcji Ty. Aktorka postanowiła podzielić się z portalem The Hollywood Reporter tym, jak wyglądają przygotowania do roli. Zdaje sobie sprawę, że wciela się w ważną dla wielu osób postać, więc chce się nią zaopiekować i przedstawić tak, jak na to zasługuje.

Jenna Ortega o transformacji w Wednesday Addams

Myślę, że to prawdopodobnie najbardziej fizyczna transformacja, jaką kiedykolwiek przeszłam; obcięłam włosy i zafarbowałam je na czarno, musiałam zmienić manierę, sposób i rytm mówienia, ekspresję; tym razem próbuję korzystać z innego zestawu narzędzi. Myślę, że będzie to niespodzianka dla widzów, ale także dla mnie samej.

Aktorka dodała, że cieszy się ze współpracy z tak ikonicznym artystą jak Tim Burton, który przy okazji jest najsłodszym reżyserem, z jakim pracowała, a także najbardziej skupionym na szczegółach.

Nastoletnia Wednesday Addams to duża presja dla aktorki

Dla aktorki wcielanie się w kogoś tak ekscentrycznego i przerażającego jest zdecydowanie ekscytującym przeżyciem i stanowi duże wyzwanie. Szczególnie, że w grę wchodzi postać, która jest ważna dla wielu osób.

Jest wiele ścieżek, jakie ktokolwiek mógł obrać dla tej postaci. Nigdy nie widzieliśmy Wednesday Addams jako nastolatki, więc niektóre jej gesty mogą wydawać się zabawne, gdy była młodsza, ale co się stanie, gdy dorośnie? Czy ujdzie jej to na sucho? I jak utrzymać je na pierwszym planie bez sprawienia, że ludzie zaczną ją nie lubić albo uznawać za irytującą? Więc musiałam to wszystko zbalansować... Nigdy nie czułam takiej presji w pracy, więc próbuje zachować spokój.

Wednesday - fabuła serialu

Serial ma pokazać losy Wednesday Addams w czasach, gdy była studentką w akademii Nevermore. Gdy w miasteczku dochodzi do serii zabójstw, musi rozwiązać zagadkę związaną ze swoimi rodzicami i tym, co wydarzyło się 25 lat wcześniej. Czekają też na nią zupełnie nowe znajomości, które mogą sprawiać kłopoty.

Data premiery serialu nie jest znana.

