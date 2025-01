Kolejne nazwiska w obsadzie 2. sezonu aktorskiego One Piece. Miss Goldenweek, Chess i K.M. nadchodzą

fot. Fuji TV

Zdjęcia do 2. sezonu One Piece od Netflixa dobiegły końca, a ekipa produkcyjna zdążyła już nawet świętować. Mimo tego otrzymujemy kolejne doniesienia o nowych nazwiskach w obsadzie do nadchodzącej serii. Tym razem do serialu dołączyła Sophia Anne Caruso, Mark Penwill oraz Anton David Jeftha.

W kogo się wcielą?

Sophia Anne Caruso wciela się w Miss Goldenweek, która jest byłą oficerką należącą do Baroque Works. Aktualnie malarka. Definiuje ją niepozorny, spokojny, niemal leniwy styl walki. Mark Penwill to Chess, czyli jeden z piratów, a przy tym były szef sztabu w państwie Wapola. Posługuje się głównie łukiem. Anton David Jeftha odegra rolę K.M.

One Piece - nowi aktorzy w 2. sezonie

Oto zaktualizowana (14.01.2025) lista potwierdzonych aktorów w 2. sezonie One Piece.

